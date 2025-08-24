Ganzer Stock brannte aus

Abbruchhaus in Innsbruck geriet in Brand: Drei Menschen erlitten Rauchgasvergiftung

Mit schwerem Atemschutz konnte der Brand nach rund zwei Stunden gelöscht werden.
© Freiwillige Feuerwehr Wilten

