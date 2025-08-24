Österreichs Box-Ikone „Dr. Biko“ im Alter von 68 Jahren verstorben

Der bis dato letzte österreichische Olympia-Boxer Biko Botowamungu wurde unter anderem als Sparring-Partner von Mike Tyson bekannt.

Wien ‒ Biko Botowamungu, Österreichs bisher letzter Olympiastarter im Boxen, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 68 Jahren wie der APA aus Botowamungus Umfeld und Boxverbandskreisen bestätigt wurde. Botowamungu, der im Vorjahr eine Demenzerkrankung öffentlich gemacht hatte, soll an Nierenversagen und einer Lungenembolie verstorben sein. 1988 trat er bei den Olympischen Spielen in Seoul für Österreich an.

Der auch "Dr. Biko" genannte Botowamungu wurde in der Demokratischen Republik Kongo geboren und ging als Ringer zunächst in die USA, ehe er dann Wrestler auf dem Wiener Heumarkt und in den 1980ern österreichischer Meister im Schwergewicht und Superschwergewicht wurde. Bei Olympia stand er dann dem US-Amerikaner Riddick Bowe, einem späteren Weltmeister, gegenüber. Später war er für den berühmten Promoter Don King im Einsatz und Sparringpartner von Mike Tyson.