Altach nach Remis weiter ungeschlagen, Rapid gewinnt Duell mit WAC
Nach dem 1:1 gegen den GAK sind die Altacher in der Bundesliga weiter ohne Niederlage. Rapid schlägt den WAC 2:1, Austria Wien unterliegt Hartberg 1:3.
Altach ‒ Der SCR Altach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach der vierten Runde abgegeben, bleibt in dieser Saison aber weiter unbesiegt. Im Heimspiel gegen den GAK kamen die Vorarlberger am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Patrick Greil (11.) brachte die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch voran, Daniel Maderner (17.) schlug aber nur wenige Minuten später zurück. Es war das erste Gegentor für Altach-Torhüter Dejan Stojanovic in dieser Saison.
Altach rutschte in der Tabelle somit auf den dritten Platz. Der weiter sieglose GAK hat als Neunter nach vier Spielen drei Unentschieden zu Buche stehen.
Rapid gewinnt Duell der Europacup-Starter
Ein Doppelpack von Youngster Nikolaus Wurmbrand (10., 41.) hat Rapid drei Punkte im Lavanttal beschert. Die Hütteldorfer behielten am Sonntag im Duell der Europacup-Starter beim Wolfsberger AC mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Mit zehn Zählern aus vier Bundesliga-Spielen liegt Grün-Weiß punktgleich mit Leader Salzburg auf Tabellenrang zwei. Für den WAC war der Anschlusstreffer von Dejan Zukic vom Elfmeterpunkt (70.) zu wenig.
Die Kärntner rangieren mit sechs Punkten auf Rang sechs. Unter der Woche wechseln beide Mannschaften wieder ins internationale Geschäft. Der WAC reist mit einem 2:1-Vorsprung zum Play-off-Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation nach Nikosia, während Rapid zuhause gegen Györ einen 0:1-Rückstand wettmachen muss.
Hartberg schlägt Austria Wien
Die Wiener Austria ist mit der dritten Niederlage en suite tiefer in die Krise geschlittert. Die Mannschaft von Trainer Stephan Helm musste sich am Sonntag dem TSV Hartberg trotz Feldüberlegenheit klar 1:3 (0:1) geschlagen geben. Während die eiskalten Oststeirer von Coach Manfred Schmid über den zweiten Ligasieg jubelten, halten die Veilchen nach vier Runden weiter erst bei einem Punkt. Für Helm wird es nach einem verpatzten Saisonstart ungemütlich. (APA)