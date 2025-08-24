Vom NS-Bau bis heute
Eintauchen in eine wechselvolle Geschichte: Sehenswerte Schau zum Haller Schwimmbad
So präsentiert sich das aufwendig sanierte Haller Schwimmbad heute – ein Bild von der Wiedereröffnung am 27. Juni 2024.
© Axel Springer
Eine außergewöhnliche Ausstellung im Stadtmuseum Hall rollt die Entstehungsgeschichte des Haller Schwimmbades in der NS-Zeit an – und will Diskussionen anstoßen. Mit historischen Fotos, kuriosen Anekdoten und Zeitzeugenberichten ruft die Schau aber auch Erinnerungen an unbeschwerte Schwimmbad-Sommer wach.