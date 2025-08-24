Testflug von SpaceX-Riesen-Rakete verschoben

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat nach mehreren missglückten Starts einen neuen Testflug seiner Riesen-Rakete Starship abgesagt. Der zehnte Testflug der Rakete, der am Sonntag vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase in Texas starten sollte, werde "verschoben", teilte SpaceX mit. Als Grund dafür gab das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk an, es wolle damit "Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen".

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen - und möglicherweise auf den Mars.