Moped und Motorrad prallten in Niederndorf zusammen: Beide Lenker schwer verletzt

Schwer verletzt worden sind am Sonntagnachmittag zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in Niederndorf. Ein 59-jähriger Mopedfahrer und ein 48-jähriger Motorradlenker prallten gegen 16.50 Uhr auf der Walchseestraße zusammen.

Laut Polizei war der 59-jährige Einheimische in Fahrtrichtung Niederndorf unterwegs und wollte bei einer Hauseinfahrt abbiegen. Der entgegenkommende 48-jährige Deutsche aus dem Landkreis Traunstein konnte nicht mehr bremsen bzw. ausweichen und kollidierte mit dem abbiegenden Moped. Beide Männer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.