19-jähriger Radfahrer stürzte in Brixen im Thale über Böschung und landete in Bach

Schwerer Fahrradunfall in Brixen im Thale: Ein 19-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf der Fahrt vom Oberen Sonnberg kommend in Richtung Dorfstraße abgestürzt und in einem Bachbett gelandet. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gemeinsam mit seinem Vater unterwegs. Gegen 16.55 Uhr fuhren beide auf eine S-Kurve zu. Der 55-Jährige sah seinen Sohn laut Polizei mit den Händen „an den Bremshebeln pumpen“ und zurückschauen.

Der 19-Jährige kam dann links von der Fahrbahn ab und verfehlte das Brückengeländer über den „Guggenhauser-Graben“ knapp. „Dadurch stürzte er mehrere Meter über die steile Uferböschung in das dort befindliche Bachbett, wo er im seichten Wasser zu liegen kam“, so die Ermittler. Der Vater setzte die Rettungskette in Gang und leistete gemeinsam mit einem anderen Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe.