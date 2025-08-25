Kommentar

Ideen darf man wohl noch haben

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Die reflexartige Ablehnung einer Pflicht zur Sommerschule widerspricht nicht nur einer offenen Debattenkultur. Es ist schlichtweg unklug, Veränderungen nicht zuzulassen, auch und gerade im Schulbereich.