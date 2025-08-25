- Überblick
Kommentar
Ideen darf man wohl noch haben
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Die reflexartige Ablehnung einer Pflicht zur Sommerschule widerspricht nicht nur einer offenen Debattenkultur. Es ist schlichtweg unklug, Veränderungen nicht zuzulassen, auch und gerade im Schulbereich.
