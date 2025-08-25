Richtungswahl Ende September
Zwischen Europa und Russland: Schicksalstage für die Republik Moldau
Den Sitz der Regierung in der moldauischen Hauptstadt ziert auch eine riesige EU-Fahne. Anhänger der Opposition bei einer Demonstration gegen die Regierung. Die Nervosität vor den Wahlen ist groß.
© Christian Jentsch
Zwischen Europa und der russischen Umklammerung sucht Moldau seine Zukunft. Die Parlamentswahl wird zur Schicksalswahl. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger besuchte das geostrategisch so wichtige Land.