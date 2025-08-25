Letzte Chance auf ein nachhaltiges Studium

Ausgewählte Bachelor- und Masterprogramme der FH Kufstein Tirol – darunter besonders nachhaltige Studiengänge – bieten noch Plätze für den Herbststart 2025. Die praxisnahen, berufsbegleitenden Formate lassen sich ideal mit Job und Alltag verbinden.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend – sie ist ein Muss. Und genau deshalb verankert die FH Kufstein Tirol das Thema fest in Studium, Forschung und Campusleben. Für alle, die sich in ihrer Karriere mit Klimaschutz, Energieeffizienz, nachhaltigem Wirtschaften oder zukunftsfähigen Gebäudekonzepten beschäftigen möchten, bieten sich jetzt letzte Chancen für den Einstieg im Herbst.

Studieren mit Wirkung – diese Studiengänge machen’s möglich

Ein besonders praxisnahes Beispiel ist der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Facility Management & Immobilienwirtschaft. Hier lernen die Studierenden, wie sich Gebäude nachhaltig planen, betreiben und optimieren lassen – mit technischem Know-how, unternehmerischem Denken und dem Blick fürs große Ganze. Das Studium lässt sich ideal mit Beruf und Privatleben vereinbaren: Unterricht ist freitags und samstags, mit viel Flexibilität für Berufstätige, Eltern oder Quereinsteiger:innen. „Im Studiengang liegt ein besonderer Fokus auf dem Selbststudium, das durch die Unterstützung der Dozent:innen optimal ergänzt wird und so eine effektive Lernumgebung schafft“, erzählt Natalie Gasser, die den Bachelor in Vollzeit studiert.

Noch tiefer einsteigen können Berufstätige im berufsbegleitenden Masterstudium Facility- & Immobilienmanagement. Neben fundiertem Wissen zu Bau, Betrieb und Management liegt der Fokus hier auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und innovativen Mobilitätskonzepten – „Die enge Zusammenarbeit der FH mit Unternehmen aus der Region ermöglicht es Studierenden, Projektluft in der Wirtschaft zu schnuppern“, berichtet Masterstudent Benedikt Helminger. Ideal für alle, die in Führungsrollen wachsen oder eigene Projekte realisieren wollen.

Einen klaren Fokus auf Energie, Umwelt und Zukunftsthemen bietet der Masterstudiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement. Hier geht es um strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, Klimaschutz und neue Energielösungen. Ob berufsbegleitend auf Deutsch oder im internationalen Vollzeitprogramm auf Englisch– das Studium richtet sich an Menschen mit Visionen. „Die Inhalte des Studiums sind eine perfekte Ergänzung zu meiner bisherigen Berufserfahrung. Die Vorlesungen sind so organisiert, dass man sie gut mit Beruf und Familie vereinbaren kann“, sagt Barbara Dibona, die berufsbegleitend studiert.

Green Campus: Mehr als nur ein Schlagwort

Nachhaltigkeit zieht sich an der FH Kufstein Tirol durch alle Bereiche– von der Lehre über die Forschung bis zum Betrieb des Campus. Die Hochschule ist Gründungsmitglied des Bündnisses Nachhaltige Hochschulen und wurde mit dem Sustainability Award 2022 ausgezeichnet. In Studienprojekten, Lehrveranstaltungen und der täglichen Praxis erleben Studierende, was nachhaltige Entwicklung bedeutet – nicht nur in der Theorie, sondern im echten Leben.

Jetzt noch bewerben – bis Mitte September!

Für ausgewählte Bachelor- und Masterprogramme wurde die Bewerbungsfrist bis Mitte September verlängert. Das Bewerbungsverfahren ist unkompliziert, das Aufnahmegespräch findet online oder vor Ort statt. Für berufsbegleitende Bachelorprogramme ist der Einstieg sogar ohne Matura durch einschlägige Berufserfahrung möglich. Wer den Herbst als Startschuss für neue berufliche und persönliche Perspektiven nutzen möchte, hat jetzt die Chance dazu.