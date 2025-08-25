Kein Olympia für Rodel-Ass
Sperre nach verpassten Doping-Tests: Für Tirolerin Egle liegt „Karriere in Trümmern“
Die Rinnerin Madeleine Egle blickt nach ihrer Doping-Sperre in eine ungewisse Zukunft.
© IMAGO/kristen-images.com / Michael Kristen
Madeleine Egle verpasste 2023 drei Dopingkontrollen und wird dafür rückwirkend mit 01.03.2025 für 20 Monate gesperrt. Damit ist für die Tiroler ÖRV-Athletin eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d’Ampezzo nicht möglich. Ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.