Sperre nach verpassten Doping-Tests: Für Tirolerin Egle liegt „Karriere in Trümmern“

Madeleine Egle verpasste 2023 drei Dopingkontrollen und wird dafür rückwirkend mit 01.03.2025 für 20 Monate gesperrt. Damit ist für die Tiroler ÖRV-Athletin eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d’Ampezzo nicht möglich. Ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.