Seltener Siebenfach-Jackpot: Am Mittwoch geht es beim Lotto um 9,5 Millionen Euro

Der Sechsfach-Jackpot am Sonntag wurde nicht geknackt. Bei der Ziehung am Mittwochabend warten somit 9,5 Millionen Euro auf Glückspilze.

Österreich sucht wieder eine neue Multimillionärin oder einen Multimillionär. Nachdem am Sonntagabend bei „Lotto 6 aus 45“ niemand die sechs Richtigen getippt hat, geht es am Mittwoch um satte 9,5 Millionen Euro. Aus dem Sechsfach-Jackpot wird somit ein siebenfacher – der erst siebte in der Lotto-Geschichte.

Wer sein Glück versuchen und einen Tipp abgeben will, hat noch bis Mittwochabend um 18.30 Uhr Zeit. Die Ziehung findet dann wie immer um 18.47 Uhr auf ORF 2 statt.

Die Trafiken in Innsbruck haben Montagfrüh schon Werbeschilder gebastelt. © Christoph Rauth

TirolerInnen im Glück

TirolerInnen hatten in der 39-jährigen Geschichte von „Lotto 6 aus 45“ immer wieder den richtigen Riecher. Im April letzten Jahres wurde ein Tiroler zum Multimillionär: Er knackte einen Sechsfach-Jackpot mit 7,5 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer gingen knapp vier Millionen Euro nach Tirol und erst im Jänner konnte sich eine Tirolerin über 3,1 Millionen Euro freuen.

Sollte der Jackpot am Mittwoch erneut nicht geknackt werden, wartet eine Premiere auf die Lotto-Fans: Achtfach-Jackpot hat es bisher noch keinen gegeben. (TT.com)