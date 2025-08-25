An friedlicher Koexistenz arbeiten

Der bekannte deutsche Philosoph Richard David Precht referiert am 24. September bei den 3. Tiroler Tourismusgesprächen.

Richard David Precht ist einer der prononciertesten Denker und Meinungsbildner unserer Breiten. Bei den kommenden Tiroler Tourismusgesprächen wird der schillernde Publizist und Philosoph die Abschluss-Keynote zum Leitthema Resilienz halten. Wir haben mit ihm vorab bereits über sein aktuelles Buch „Das Jahrhundert der Toleranz“ gesprochen.

Herr Precht, mit Donald Trump sitzt nun ein Präsident im Weißen Haus, der ganz klar Interessen, aber nicht wirklich unsere sogenannten westlichen Werte vertritt.

Richard David Precht: Ja, Werte spielen in der Agenda von Donald Trump so gut wie überhaupt keine Rolle mehr. Die einzigen Werte, die er kennt, sind Geldwerte. Die USA werden jetzt regiert wie eine Firma, rein kapitalistisch, ohne Weltanschauung, ohne Ideologie, aber eben auch ohne Werte. Das, was wir vorher den Westen genannt haben, existiert so nicht mehr.

Aber bestünde nun nicht die Chance, uns ernsthaft multipolar aufzustellen?

Precht: Die Chance sehe ich, aber der Weg dorthin ist ein sehr weiter. Wir machen trotz Donald Trump so weiter wie vorher im Windschatten der US-amerikanischen Demokraten, betreiben also eine Biden-Politik ohne Biden. Das halte ich jedoch für eine Übergangsphase, weil das dauerhaft nicht funktioniert, wie wir gerade jetzt im Ukrainekrieg sehen.

Der deutsche Denker Richard David Precht sieht die Weltpolitik vor neuen Aufgaben: Die Länder müssen mehr zusammenarbeiten. © Christian O. Bruch /Laif

Sie betonen immer wieder, dass diese multipolare Weltordnung nur funktionieren kann, wenn wir unsere westliche Überheblichkeit aufgeben.

Precht: Ich bin ein Anhänger des moralischen Universalismus in der Tradition von Immanuel Kant, was häufig mit dem Begriff westliche Werte gleichgesetzt wird. Es sind aber eben universelle Werte. Und je mehr wir betonen, dass diese Werte westlich und somit die unseren sind, umso weniger werden andere Länder und andere Kontinente diese Werte teilen wollen. Ich wünsche mir natürlich eine starke Stellung der UNO und der Menschenrechte, aber wir können diese universellen Werte nicht als die unseren reklamieren. Denn das impliziert: Wir sind die Guten und alle anderen die Bösen. In diesem veralteten, regelrecht kindlichen Schema kann man in einer multipolaren Weltordnung nicht mehr operieren.

Wie Sie in Ihrem Buch sehr eindrücklich festhalten, sind wir ohne diese grundsätzliche Toleranz gegenüber anderen Lebens- und Regierungsformen als Menschheit nicht wirklich überlebensfähig.

Precht: Der Countdown für die Zeit, in der Menschen auf dieser Erde ein komfortables Leben führen können, läuft aufgrund des Klimawandels und der fortschreitenden Umweltzerstörung ab. Wir sind also geradezu gezwungen zur Zusammenarbeit, denn ein lokaler, regionaler oder nationaler Umweltschutz wird den Planeten nicht retten. Das geht nur mit ganz gewaltigen internationalen Kooperationen und großen Projekten. Deswegen ist es irrsinnig wichtig, dass wir zu einer friedlichen Koexistenz kommen. Das ist die Hauptaufgabe, vor der unsere Politik international steht.

Haben wir nicht auch die Möglichkeit, als Einzelne etwas zu tun?

Precht: Nein, das ist ein Irrweg, das können wir nur im Großen bewerkstelligen. Vor allen Dingen müssen die Staaten erst mal wieder lernen, in Frieden miteinander klarzukommen, damit sie Verträge schließen können. In einer Zeit der Sanktionen geht das sowieso nicht. Wir befinden uns zwar gerade in einer ziemlichen Delle, aber ich bin ganz optimistisch, dass die Menschen aus den Fehlern, die wir gegenwärtig machen, in Zukunft lernen werden.