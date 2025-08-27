Unterhaus kompakt
Natters verlor bei Debüt von Interimstrainer Koch, Verletzungen überschatteten Spieltag
Oberland West feierte einen 2:0-Heimsieg über Natters. Schlitters-Kicker Nico Nissl (r.) hatte Glück im Unglück - das war am Unterhaus-Wochenende nicht allen Pechvögeln vergönnt.
© Oberland West, SV Kirchbichl
Für manche Verletzungs-Pechvögel ist die Herbstsaison schon gelaufen, einige Kicker wurden in die Fußball-Pension verabschiedet - und Oberland West feierte die Siegpremiere in der Hypo Tirol Liga.