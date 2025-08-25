Kostenlose Aortenaneurysma-Screenings in Tirol: Gefäßforum startet Vorsorgeinitiative

Das Gefäßforum Österreich bietet vom 15. bis 19. September 2025 an der Universitätsklinik für Gefäßchirurgie Innsbruck kostenlose Ultraschalluntersuchungen zur Früherkennung von Bauchaortenaneurysmen an. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.

Innsbruck – Ein Bauchaortenaneurysma, eine gefährliche Erweiterung der Hauptschlagader im Bauchraum, verläuft meist symptomlos, kann aber bei einem Riss lebensbedrohlich sein. Um die Bevölkerung für diese stille Gefahr zu sensibilisieren, initiiert das Gefäßforum Österreich im September 2025 eine landesweite Screening-Aktion.

"Das Bauchaortenaneurysma verursacht über Jahre hinweg keine Beschwerden, kann aber plötzlich tödlich enden. Der Ultraschall ist ein einfaches, schmerzloses Verfahren, mit dem wir diese stille Gefahr frühzeitig erkennen können", erklärt Dr. Nadja Kaser, Oberärztin an der Universitätsklinik für Gefäßchirurgie Innsbruck.

Screenings richten sich besonders an Risikogruppen

Besonders gefährdet sind Männer ab 65 Jahren sowie Frauen und Männer ab 60 Jahren mit Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck oder familiärer Vorbelastung. Die Untersuchung mittels Ultraschall dauert nur wenige Minuten, ist vollkommen risikofrei – und kann Leben retten.

Die Teilnahme ist nur mit telefonischer Voranmeldung möglich. Die Untersuchungen finden an folgenden Terminen statt:

15.09.2025: 12.30 bis 15.00 Uhr

16.09.2025: 08.00 bis 15.00 Uhr

17.09.2025: 08.00 bis 15.00 Uhr

18.09.2025: 12.00 bis 15.30.00 Uhr

19.09.2025: 08.00 bis 15.00 Uhr