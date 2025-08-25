Kinder entdecken Programmieren im IKB-Smart-City-Lab

Vom 18. bis 22. August 2025 verwandelte sich das Smart-City-Lab der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) in eine digitale Entdeckerwerkstatt für Kinder. In Kooperation mit der Initiative Coding4Kids bot die IKB einen kostenlosen Sommerworkshop an, bei dem 10- bis 14-Jährige erste Schritte in die Welt des Programmierens wagten.

Innsbruck – Mit Kreativität und Neugier entwickelten die jungen Teilnehmer eigene Spiele und Animationen. Dabei lernten sie spielerisch die Grundlagen des Codens kennen – praxisnah und altersgerecht. Am Ende des Workshops präsentierten die Nachwuchs-Programmierer ihre Ergebnisse stolz ihren Familien.

"Projekte wie Coding4Kids helfen jungen Menschen, Selbstvertrauen im Umgang mit digitalen Technologien zu entwickeln", erklärt Helmuth Müller, Vorstand der IKB. "Genau solche Initiativen braucht es, wenn wir Talente früh fördern und Digitalisierung greifbar machen wollen."

Auch Claudia Brandl aus dem Coding4Kids Vorstand betont die Bedeutung des Projekts: "Wir wollen Kindern zeigen, dass sie nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten digitaler Inhalte sein müssen, sondern selbst Gestalterinnen und Gestalter der digitalen Welt werden können."