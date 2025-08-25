Spektakulärer Unfall auf der Donau: Motorboot hob ab und flog über Zille

Bei einem spektakulären Unfall von zwei Motorzillen Sonntagnachmittag auf der Donau bei Hofkirchen im Mühlkreis im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach sind vier Personen, darunter ein Kind, verletzt worden. In einem saßen vier Erwachsene und zwei Kinder, im anderen vier Personen. Ein 32-Jähriger ohne gültigen Befähigungsausweis hatte so stark beschleunigt, dass sich der Bug aus dem Wasser hob und er die entgegenkommende Zille nicht sah. Das Boot hob ab und flog über das andere.

Ein Kentern konnte aber von beiden Lenkern verhindert werden, so die Polizei. Dennoch wurden vier Personen verletzt. Das Kind sowie seine Mutter, die in dem Boot mit den sechs Personen waren, wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht. Der 32-Jährige, der zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, wurde später daheim angetroffen. Ein Alkotest ergab einen positiven Wert.