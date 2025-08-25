22-Jähriger starb bei Electric Love Festival: Todesursache geklärt, Polizei ermittelt weiter

Die Ursache für den Tod eines 22-jährigen Besuchers des Electric Love Festivals in Salzburg am späten Abend des 5. Juli 2025 dürfte geklärt sein. Wie die Polizei am Montag informierte, ist der Deutsche laut dem Ergebnis eines toxikologischen Gutachtens an einer Überdosis der synthetischen Droge Amphetamin gestorben. „Das Ermittlungsverfahren ist damit aber noch nicht abgeschlossen“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Ricarda Eder, zur APA.

Der 22-jährige Mann hatte sich am letzten Abend des dreitägigen Festivals aggressiv verhalten, worauf das Security-Personal einschritt. Dabei verlor der Deutsche das Bewusstsein. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen und Notarzteinsatz verstarb er noch am Einsatzort. Da die meisten Festivalgäste am Morgen nach dem Vorfall abreisten, gestaltet sich die Befragung von Zeug:innen nicht so einfach. Die Staatsanwaltschaft hat etwa Einvernahme-Ersuchen an die deutschen Behörden übermittelt, welche die Zeuge:innen dann befragen. (APA)