Schwer verletzt
Elfjähriger stürzt in Seefeld mit E-Bike mehr als drei Meter tief
Seefeld - Ein Elfjähriger hat sich Sonntagnachmittag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Radunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche stürzte mit seinem E-Bike auf dem Gschwandtkopf-Parkplatz über einen dreieinhalb Meter hohen Absatz zwischen Parkplatz und der angrenzenden Leutascher Straße (L 14).
Der Bub wurde mit einer Knieverletzung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag. (APA)