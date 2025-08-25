Elfjähriger stürzt in Seefeld mit E-Bike mehr als drei Meter tief

Seefeld - Ein Elfjähriger hat sich Sonntagnachmittag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Radunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche stürzte mit seinem E-Bike auf dem Gschwandtkopf-Parkplatz über einen dreieinhalb Meter hohen Absatz zwischen Parkplatz und der angrenzenden Leutascher Straße (L 14).