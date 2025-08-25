Schwer verletzt

Elfjähriger stürzt in Seefeld mit E-Bike mehr als drei Meter tief

Seefeld - Ein Elfjähriger hat sich Sonntagnachmittag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Radunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche stürzte mit seinem E-Bike auf dem Gschwandtkopf-Parkplatz über einen dreieinhalb Meter hohen Absatz zwischen Parkplatz und der angrenzenden Leutascher Straße (L 14).

Der Bub wurde mit einer Knieverletzung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag. (APA)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561