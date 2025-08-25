Prock: „Strafe muss sein, aber in diesen Dimensionen, das ist ein Wahnsinn“

Kunstbahn-Rodlerin Madeleine Egle ist wegen drei versäumter Dopingtests für 20 Monate gesperrt worden und wird damit die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in Cortina verpassen. Das teilte der heimische Rodelverband am Montag mit. Die Tirolerin war im Jahr 2023 bei drei Kontrollen nicht angetroffen worden. Egles Sperre läuft rückwirkend von 1. März 2025 bis Herbst 2026. Ob sie ihre Karriere fortsetzt, ist derzeit unklar.