Bürgermeister-Treffen in St. Leonhard in Passeier: Dank an Durnwalder und van Staa

Gleich drei Landeshauptleute, zwei davon im Ruhestand, beehrten die Ötztaler und Pseirer Bürgermeister. Diese treffen sich seit mehreren Dekaden einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch, alternierend auf Nord- oder Südtiroler Seite.

St. Leonhard in Passeier – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher zündete gleich am Beginn des Bürgermeistertreffens eine flammende Rede für die Europaregion Tirol. Das kam bei den Gästen aus dem Norden Tirols ebenso gut an, wie bei den Südtiroler Gastgebern in St. Leonhard in Passeier, die sich seit 1984 alljährlich zu einem Austausch treffen. „Es ist mittlerweile zu einer wunderbaren Tradition geworden, dass die Bürgermeister des Ötztals und vom Passeier zumindest einmal im Jahr zusammenfinden“, lobt Landeshauptmann Kompatscher, der selbst mehrere Male mit dabei war.

Bei der Überfahrt der Nordtiroler Delegation über das Timmelsjoch lag die Dornenkrone im Nebel. © Parth

Die Herausforderungen dies- und jenseits des „Timmels“ seien dieselben. Durch den demografischen Wandel steigen die sozialen Dienstleistungen der öffentlichen Hand an. Fragen, wie es mit dem Tourismus und anderen Wirtschaftszweigen weiter geht, müssten diskutiert werden. „Vielleicht informieren sich meine Bürgermeister, wie es sich mit der Gemeindefinanzierung in Tirol verhält“, rät Kompatscher und hofft augenzwinkernd: „ Vielleicht jammern sie dann etwas weniger bei mir als dem für die Gemeinden zuständigen Landesrat .“

Die Bürgermeister von Sölden und St. Leonhard in Passeier, Ernst Schöpf und Robert Tschöll (v.l.), pflegen Freundschaften über die Jöcher und Grenzen hinweg. © Parth

Einig war man sich am (eher im?) Glauben an Europa, welches durch die Währungsunion und die Reisefreiheit unter dem Schengen-Abkommen viele Möglichkeiten biete, Grenzen zu überwinden. „Die Grenze besteht oft nur in den Köpfen“, ist Kompatscher überzeugt. Als dienstältester Bürgermeister des Ötztals erwidert (eher betont oder beschwört?) Ernst Schöpf den barrierefreien Austausch über die Jöcher hinweg. Immerhin steht demnächst erneut der Ötztaler Radmarathon an, der nicht ohne die Mithilfe auf (der?) Südtiroler Seite stattfinden könnte. „Das hintere Ötztal und das Passeier war (en ) über Jahrhunderte in engstem Kontakt. Die Menschen hüben und drüben seien stets über die Jöcher gewandert“, erinnert Schöpf. Die Ergebnisse des oft „hormonellen Austausches“ seien in den Taufbüchern nachzulesen.

In der Kirche zum Hl. Leonhard wurde der bereits verstorbenen Bürgermeisterkollegen gedacht. © Parth

Nach dem Empfang im renovierten Vereinshaus von St. Leonhard in Passeier standen dessen Besichtigung sowie der Besuch von Widum und Seniorenheim am Programm. Die geistlichen Vertreter luden in die Kirche zum Gedenken an die bereits verstorbenen Mitglieder der Gesinnungsgemeinschaft, bevor den Altlandeshauptmännern Herwig van Staa und Luis Durnwalder für ihren Einsatz gedankt wurde. Die Südtiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin, Rosmarie Pamer, formulierte die Dankesworte und lobte dabei das Engagement der beiden Politgranden für die Europaregion Tirol, speziell auf europäischer Ebene.