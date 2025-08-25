Kristallklänge unter freiem Himmel: Daniela de Santos verzaubert in Elbigenalp

Am 6. September ab 20 Uhr wird die Freilichtbühne in Elbigenalp zum Schauplatz eines außergewöhnlichen musikalischen Erlebnisses. Daniela de Santos, international gefeierte „Königin der Panflöte“, präsentiert ihr neues Programm und verspricht einen Abend voller Emotionen und virtuoser Klänge.

Elbigenalp – Daniela de Santos, bekannt für ihren Sieg beim Grand Prix der Volksmusik, bringt nicht nur ihre unzähligen Panflöten, sondern auch ein vielseitiges Repertoire mit ins Lechtal. Von klassischen Werken wie Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ über temperamentvolle spanische Melodien bis hin zu modernen Interpretationen wie Leonard Cohens „Hallelujah" – de Santos' Programm verspricht eine musikalische Weltreise der besonderen Art.

Ein Highlight des Abends wird zweifellos der Einsatz der weltweit ersten Kristallpanflöte „Celestina“ sein. Dieses einzigartige Instrument, in dreijähriger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Kristallhersteller Swarovski entwickelt, erzeugt einen klaren, unverwechselbaren Klang, der das Publikum in seinen Bann ziehen wird.

Die Freilichtbühne Elbigenalp mit ihrer Felskulisse bietet die perfekte Atmosphäre für dieses Konzert. Saaleinlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Für Fans der Panflötenmusik und alle, die sich von der Magie der Kristallklänge verzaubern lassen möchten, ist dieses Konzert ein Muss. De Santos' emotionale Interpretation bekannter Melodien wie „Der einsame Hirte“ oder ihr berührendes „Ave Maria“ versprechen Gänsehautmomente unter dem Tiroler Sternenhimmel.