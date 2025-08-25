Innsbruck ist Gastgeber der IFAF Flag Football Nachwuchs-EM 2025

Die IFAF Flag Football Nachwuchs-EM 2025 findet in Österreich statt! Die Europameisterschaft in den Kategorien U15 Mixed, U17 Mädchen und U17 Jungs wird vom AFBÖ in Zusammenarbeit mit dem American Football Verband Tirol (AFVT) von 3. bis 6. September in Innsbruck ausgetragen. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei!

Schauplatz der Spiele sind das American Football Zentrum Innsbruck sowie die Sportanlage Wiesengasse, gespielt wird auf mehreren Natur- sowie Kunstrasenplätzen. Die Trainingsmöglichkeiten und Verpflegungsbereiche für die Athleten befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Spielstätten. Nach der Eröffnungszeremonie am 3. September werden an den folgenden beiden Tagen die Gruppenspiele ausgetragen. Die Medaillen- und Platzierungsspiele sind für Samstag, den 6. September, angesetzt.

AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck:“Wir freuen uns die Nachwuchs-Flag Europameisterschaft in den Kategorien U15-Mixed, U-17 Mädchen und U17-Burschen im Football-Leistungszentrum in Innsbruck abhalten zu können. Hier messen sich möglicherweise schon künftige Teilnehmer:innen der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Das wird ein herrliches Football- Fest.”

© HOLLY KELLNER

Mit jährlich knapp 3,6 Mio. Nächtigungen (Stand 2024) zählt die Region Innsbruck mit zu den größten Tourismus-Institutionen Österreichs und ist eine einzigartige Symbiose zwischen pulsierendem urbanem Raum und faszinierender alpiner Bergwelt. Ebenso aus Innsbruck nicht mehr wegzudenken ist die Sportart Football, weshalb in Innsbruck auch die perfekte Infrastruktur für eine Nachwuchs-Europameisterschaft vorliegt.

Barbara Plattner, CEO von Innsbruck Tourismus: "Wir freuen uns, als Gastgeber der Flag Football Jugend-Europameisterschaft viele junge Talente dieser Trendsportart bei uns begrüßen und Menschen aus ganz Europa mit dem alpin-urbanen Lebensgefühl, das unsere Region auszeichnet, begeistern zu dürfen. Football ist in der Region Innsbruck bereits seit den 1990er Jahren zuhause. Und genau auf diese Leidenschaft für den Sport sowie das großartige Setting zwischen Berg und Stadt können sich unsere Gäste schon jetzt freuen!”

© HOLLY KELLNER

Die Flag Nachwuchs-EM wurde erstmals im Jahr 2016 ausgetragen und unterstreicht die Entwicklung des Jugend-Flag-Footballs in Europa. Das große Ziel der jungen Athletinnen und Athleten: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Der gemischte Wettbewerb in der Altersklasse U15, bei dem Teams mit Athleten beider Geschlechter antreten, zeigt außerdem die hohe Inklusion von Flag Footballs und entspricht dem weltweiten Trend zur stärkeren Integration von männlichen und weiblichen Athleten im internationalen Sport.

"Die Flag-Football-Stars von morgen werden um den Titel des Europameisters kämpfen und als beste Nachwuchsspieler ihrer Nationen ausgezeichnet werden," sagt IFAF-Präsident Pierre Trochet. "Die IFAF freut sich, dass der American Football Bund Österreich (AFBÖ), der eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Ausrichtung hochkarätiger Events und Spiele vorweisen kann, dieses Turnier zu einem der erfolgreichsten in der Geschichte des Wettbewerbs machen wird."

© HOLLY KELLNER

IFAF-Europadirektor Gregor Murth ergänzt: "Ich freue mich, dass mein Heimatland, das ich selbst auf höchstem Niveau vertreten durfte, diese jungen Talente willkommen heißt. Diese AthletInnen sind unsere Zukunft und ich bin sicher, dass es ein äußerst spannendes Turnier wird."

Spanien, Israel und Deutschland sind die amtierenden IFAF European Junior Flag Football Champions, nachdem sie sich 2024 in Serbien die Goldmedaillen gesichert haben - Spanien gewann den U17-Titel der Mädchen mit einem knappen 26:24-Sieg über Tschechien, Israel setzte sich im U17-Finale der Jungen mit 29:19 gegen Italien durch und In der U15-Mixed-Kategorie krönte sich Deutschland mit einem 46:39-Erfolg über Großbritannien zum Europameister.