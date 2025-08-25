Krimi-Spannung pur: Eva Rossmann liest in Sautens aus neuem Mira-Valensky-Roman

Krimi-Fans aufgepasst: Am 27. August kommt die österreichische Autorin Eva Rossmann nach Sautens. Im Raikasaal wird sie aus ihrem neuesten Werk „Alles Gute“, einem weiteren Fall ihrer Ermittlerin Mira Valensky, lesen.

Sautens – Die Spannung steigt in Sautens, wenn Eva Rossmann, eine der bekanntesten Krimiautorinnen Österreichs, ihre Leser in die Welt der Mira Valensky entführt. Mit „Alles Gute“ präsentiert Rossmann den neuesten Teil ihrer erfolgreichen Krimireihe, die seit Jahren Leser in ganz Österreich und darüber hinaus fesselt.

Mira Valensky, Rossmanns charismatische Protagonistin, ist längst zu einer Kultfigur der österreichischen Kriminalliteratur avanciert. Als Journalistin und Hobbydetektivin löst sie knifflige Fälle und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Fans dürfen gespannt sein, welche Herausforderungen Mira in „Alles Gute“ erwarten.Die Lesung findet im Raikasaal statt. Besonders erfreulich für alle Literaturbegeisterten: Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.