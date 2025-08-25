Grüne fordern gesunde Schuljause für alle Tiroler Kinder

Die Tiroler Grünen starten eine Sommerkampagne für eine flächendeckende, regionale Schuljause. Das Projekt soll Kindern eine gesunde Ernährung ermöglichen und gleichzeitig die heimische Landwirtschaft stärken.

Haiming – Die „Tiroler Jaus'n Initiative“ will 75.000 Kindern in Tirols Kindergärten und Schulen täglich eine ausgewogene Jause aus regionalen Produkten anbieten. „Wir sehen den Bedarf“, erklärt die grüne Landtagsabgeordnete Petra Wohlfahrtstätter. „In Schulen und Kindergärten geschieht viel zur Bewusstseinsbildung, aber eine flächendeckende Umsetzung fehlt.“ Vergangene Woche fand eine Verteilaktion beiim Haiminger Schwimmbad statt.

Die grüne Initiative zielt auf Gesundheitsförderung, Unterstützung der regionalen Landwirtschaft und Entlastung für Eltern ab.

„Kinder würden die Vielfalt regionaler Produkte kennenlernen“, so Wohlfahrtstätter. „Für manche wäre es die erste und vielleicht einzige Mahlzeit am Tag.“ Laut Statistik Austria sind 21 Prozent der Tiroler Kinder armutsgefährdet.

Die grüne Bezirkssprecherin Imst, Dorothea Schumacher, betont: „Über gesunde Ernährung reden ist gut. Eine g'scheide Jause liefern, ist besser.“ Sie verweist auf positive Erfahrungen in Kufstein, wo Haiminger Äpfel an alle Kinder in Kindergärten und Schulen verteilt werden.