„Verbotene Geschäftspraktik“
Massive Kritik an Tiroler Makler wegen vermeintlicher Wohnungs-Schnäppchen
Der Wohnungskauf muss auf den Immobilienplattformen grundsätzlich in Brutto angegeben werden. Ist ausdrücklich angeführt, dass es sich um eine Anlegerwohnung handelt, darf es auch der billigere Nettopreis sein.
© iStock
Die Inserate eines Tiroler Immobilienmaklers stehen massiv unter Kritik. Er bewirbt Wohnungen für die Eigennutzung mit Netto- anstelle von Bruttopreisen. Konsumentenschützer und das zuständige Ministerium kontern mit harten Worten.