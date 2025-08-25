„Verbotene Geschäftspraktik“

Massive Kritik an Tiroler Makler wegen vermeintlicher Wohnungs-Schnäppchen

Der Wohnungskauf muss auf den Immobilienplattformen grundsätzlich in Brutto angegeben werden. Ist ausdrücklich angeführt, dass es sich um eine Anlegerwohnung handelt, darf es auch der billigere Nettopreis sein.
Von Brigitte Warenski

Die Inserate eines Tiroler Immobilienmaklers stehen massiv unter Kritik. Er bewirbt Wohnungen für die Eigennutzung mit Netto- anstelle von Bruttopreisen. Konsumentenschützer und das zuständige Ministerium kontern mit harten Worten.

