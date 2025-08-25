Technischer Defekt

Muttereralm Bergbahn stand still: Einsatzkräfte brachten 90 Menschen ins Tal

Feuerwehr, Rettung und Polizei waren vor Ort.
© Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561