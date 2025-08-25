Auto und Motorrad prallten aufeinander: Drei Verletzte bei Unfall in Dölsach

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Drautal Straße (B100) in Dölsach. Laut Polizei prallte eine Motorradfahrerin gegen 9.30 Uhr bei der Kreuzung beim Sportplatz gegen ein Auto.

Die 57-jährige Motorradfahrerin verletzte sich, wie schwer war zunächst unklar. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Lienz. Auch die 40-jährige Autofahrerin sowie ihre siebenjährige Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht, sie erlitten leichte Verletzungen. (TT.com)