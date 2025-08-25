Baum reichte in Radweg
Wollten Baum ausweichen: Zwei Radlerinnen auf Inntalradweg in Roppen gestürzt
Zwei Radlerinnen sind am Montagnachmittag auf dem Inntalradweg in Roppen gestürzt, als sie einem Baum ausweichen wollten. Laut Polizei kam es zwischen 14.30 und 15 Uhr beim Gewerbegebiet Tschirgant zu den Unfällen.
Eine 70-Jährige und eine 83-Jährige verletzten sich. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Zams. Der Baum, der in den Radweg reichte, wurde inzwischen von der Baumeisterei entfernt. (TT.com)