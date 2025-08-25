Emotionaler Brief an die Fans: Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden

Baby-Neuigkeiten bei Helene Fischer: Die Schlagersängerin und ihr Ehemann Thomas Seitel begrüßen ihr zweites Kind in einem emotionalen, handgeschriebenen Brief.

Helene Fischer, die Königin des Schlagers, sorgt derzeit mit Babynachrichten für Schlagzeilen: Die 41-jährige ist wieder Mama geworden. Für die deutsche Sängerin werden die Nächte jetzt wieder atemlos, was ihr nichts ausmacht, denn sie genießt abseits der Bühne ihr privates Glück.

Auf Instagram verkündete sie am Montag die frohe Botschaft mit einem handschriftlichen Brief, darin steht: „Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“ Diese kostbare Zeit mit ihrer Familie würde ihr unendlich viel bedeuten und deshalb wolle sie diese ganz bewusst in Ruhe erleben, schreibt sie weiter. „Danke euch, dass ihr mir diese Ruhe und diesen Raum geschenkt habt, ich weiß das sehr zu schätzen.“ Den genauen Geburtstermin behält die Schlager-Ikone jedoch für sich.

Zwei Kinderalben, eine Tournee geplant

Im Frühling kursierten erstmals Gerüchte über die Schwangerschaft der Sängerin. Helene Fischer selbst äußerte sich dazu nicht, über ihre Familie spricht sie äußerst selten. Ihre Tochter Nala kam im Dezember 2021 zur Welt.

Und doch müssen ihre Fans in diesem Jahr nicht ganz auf Helene Fischer verzichten. Sie kündigt im selben Brief noch zwei Kinderalben an, die in diesem Jahr erscheinen werden. 2026 geht es dann auf große Stadiontournee. „Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer – mit all den schönsten, emotionalen und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.“ (TT)