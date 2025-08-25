Bei Überholmanöver: 17-Jähriger verursachte Verkehrsunfall in Breitenwang

Am Montagmittag kam es zu einem Autounfall auf der Planseestraße (L255): Ein 17-jähriger Österreicher steuerte sein Auto vom Weiler „Am Plansee“ in Richtung Breitenwang, während ein 61-jähriger Deutscher in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war.

Im Auto des Deutschen saßen seine 59-jährige Ehefrau und zwei Enkelkinder im Alter von drei und vier Jahren. Als der 17-Jährige versuchte, einen Lkw zu überholen, kam es zu einem Streifzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

59-Jährige leicht verletzt

Dabei erlitt die Ehefrau leichte Verletzungen, während die anderen Insassen unverletzt blieben. Sie wurden jedoch zur Sicherheit ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Dank der automatischen E-Call-Alarmauslösung wurde die Rettungskette sofort aktiviert, berichtete die Polizei.