Bei Überholmanöver: 17-Jähriger verursachte Verkehrsunfall in Breitenwang
Am Montagmittag kam es zu einem Autounfall auf der Planseestraße (L255): Ein 17-jähriger Österreicher steuerte sein Auto vom Weiler „Am Plansee“ in Richtung Breitenwang, während ein 61-jähriger Deutscher in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war.
Im Auto des Deutschen saßen seine 59-jährige Ehefrau und zwei Enkelkinder im Alter von drei und vier Jahren. Als der 17-Jährige versuchte, einen Lkw zu überholen, kam es zu einem Streifzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.
59-Jährige leicht verletzt
Dabei erlitt die Ehefrau leichte Verletzungen, während die anderen Insassen unverletzt blieben. Sie wurden jedoch zur Sicherheit ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Dank der automatischen E-Call-Alarmauslösung wurde die Rettungskette sofort aktiviert, berichtete die Polizei.
Der Verkehr auf der Planseestraße musste während der Rettungs- und Bergearbeiten für etwa eine Stunde wechselseitig gestoppt werden. Der Rettungsdienst und die Polizei Reutte standen im Einsatz. (TT)