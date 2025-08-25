Passant entdeckte Wrack

Keine Spur vom Lenker: Abgestürztes Auto löste Suchaktion in Alpbach aus

Das Auto war zwischen Bäumen eingeklemmt und schwer beschädigt.
© zoom.tirol

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051