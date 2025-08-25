Aktivität des Ätna nach erneutem Ausbruch wieder schwächer

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien hat sich die Aktivität des Ätna nach einem Ausbruch wieder abgeschwächt. Im Gipfelbereich des größten aktiven Vulkans Europas sei nur noch eine schwache Asche-Emission zu beobachten, eine Aschewolke habe sich nicht gebildet, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Lava trete jedoch weiterhin aus den Kratern aus.

Die Warnstufe für den Flugverkehr wurde von "Rot" auf "Orange" herabgesetzt. Der Flughafen von Catania im Osten der Insel blieb durchgehend geöffnet. Das internationale Meldesystem VONA (Volcano Observatory Notices for Aviation) informiert Piloten, Fluglotsen sowie Fluggesellschaften über vulkanische Aktivität in vier Stufen: "Grün" steht für normale Aktivität, "Gelb" für zunehmende Unruhe, "Orange" für anhaltende Aktivität mit möglicher Asche-Entwicklung und "Rot" für höchste Gefahr, wenn eine Eruption mit erheblichem Ascheausstoß unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gange ist.

Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Die Ausbrüche bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen viele Schaulustige an.

Erdbeben nordwestlich von Sizilien