Motorradlenker (46) fuhr in Jochberg auf Auto auf: Zwei Personen verletzt

Jochberg – Ein 23-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr in Jochberg auf der Pass Thurn Straße einen Pkw in Richtung Norden. Gleichzeitig war eine 18-jährige Autolenkerin in die gleiche Richtung unterwegs.

Als der 23-Jährige nach links abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab und die junge Frau hinter ihm konnte ebenfalls hinter ihm anhalten. Ein dahinter fahrender Motorradlenker konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs.