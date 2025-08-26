Motorradlenker (46) fuhr in Jochberg auf Auto auf: Zwei Personen verletzt
Jochberg – Ein 23-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr in Jochberg auf der Pass Thurn Straße einen Pkw in Richtung Norden. Gleichzeitig war eine 18-jährige Autolenkerin in die gleiche Richtung unterwegs.
Als der 23-Jährige nach links abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab und die junge Frau hinter ihm konnte ebenfalls hinter ihm anhalten. Ein dahinter fahrender Motorradlenker konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs.
Der 46-jährige Mann und eine 51-jährige Mitfahrerin kamen zu Sturz und wurden dabei verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurden sie in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Im Einsatz standen der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Notarzthubschrauber, sowie zwei Streifen der Polizei. (TT.com)