Aus Flüchtlingsheim wird Schlaflager: Haiming forciert Nachnutzung

Bereits am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 wurde in Haiming die Errichtung eines Heims für Asylwerber und Geflüchtete heiß diskutiert. Die Idee, ein Containerdorf auf der Ötztaler Höhe zu errichten, stieß nicht überall auf Zustimmung. Nun sind die Flüchtlinge weg. Arbeiter kommen.