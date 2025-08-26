Containerdorf wird erweitert
Aus Flüchtlingsheim wird Schlaflager: Haiming forciert Nachnutzung
Das bestehende Containerdorf auf der Ötztaler Höhe ist bereits saniert, geputzt und bezugsfähig. Weitere Container kommen dazu.
© Parth
Bereits am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 wurde in Haiming die Errichtung eines Heims für Asylwerber und Geflüchtete heiß diskutiert. Die Idee, ein Containerdorf auf der Ötztaler Höhe zu errichten, stieß nicht überall auf Zustimmung. Nun sind die Flüchtlinge weg. Arbeiter kommen.