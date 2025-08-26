Unfall in Kreuzung
55-jähriger Motorradlenker in Vils bei Kollision mit Pkw verletzt
Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es in Vils zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann fuhr sein Auto auf der Weißhausstraße Richtung Vils und wollte auf die Auffahrtsrampe der Fernpassstraße in Richtung Süden auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Motorradlenker, der gerade entgegenkam.
Der 55-Jährige Motorradlenker wurde dabei von seinem Fahrzeug geschleudert und kam schließlich unter diesem zu liegen. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Reutte gebracht. Die Weißhausstraße war zeitweise gesperrt. (TT.com)