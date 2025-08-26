55-jähriger Motorradlenker in Vils bei Kollision mit Pkw verletzt

Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es in Vils zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann fuhr sein Auto auf der Weißhausstraße Richtung Vils und wollte auf die Auffahrtsrampe der Fernpassstraße in Richtung Süden auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Motorradlenker, der gerade entgegenkam.