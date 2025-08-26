„Plattform Asyl“ gibt nicht auf
Drohende Kürzungen: Sozialverein wirbt mit Bierdeckel-Botschaften um Unterstützung
Daniela Atzl, Theresa Kurnoth und Susanne Meier (v. l.) von der Plattform Asyl hoffen, über die Bierdeckel-Kampagne einmalige oder regelmäßige SpenderInnen zu gewinnen – und generell auf die Angebote des Vereins aufmerksam zu machen.
© Michael Domanig
15-Prozent-Kürzungen bei den Förderungen des Landes könnten Tirols Sozialvereine bis ins Mark treffen – besonders kleinere wie die „Plattform Asyl“. Mit einer humorvoll-provokanten Kampagne möchte der Verein nun private UnterstützerInnen ansprechen.