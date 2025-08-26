Kollision zwischen Rennradfahrer und Kind: Eine verletzte Person nach Unfall in Leisach

Leisach – Zu einer Kollision zweier RadfahrerInnen kam es am Montagnachmittag im Leisacher Gemeindegebiet. Wie die Polizei in einer Aussendung am Dienstag berichtet, geriet eine achtjährige Italienerin mit ihrem Fahrrad auf dem Drautalradweg nach einer Kurve auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem 59-jährigen österreichischen Rennradfahrer. Der Vater des Mädchens, der hinter ihr fuhr, fand die beiden RadfahrerInnen am Boden liegend vor und setzte sofort die Rettungskette in Gang.