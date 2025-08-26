Passanten fanden Verletzten
84-Jähriger blieb nach E-Bike-Unfall in Scharnitz bewusstlos liegen
Am Montagnachmittag kam es in Scharnitz zu einem schweren E-Bike-Unfall. Ein 84-jähriger Mann war auf der Hinterautalstraße von Osten kommend in Richtung Ortsgebiet unterwegs, als er auf der Schotterfahrbahn zu Sturz kam. Der 84-Jährige blieb in Folge bewusstlos liegen.
Passanten fanden den Schwerverletzten und setzten die Rettungskette in Gang. Nach Erstversorgung durch die Bergrettung Scharnitz und den Notarzt wurde der Deutsche mit dem Hubschrauber in das Klinikum Garmisch geflogen. (TT.com)