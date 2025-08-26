84-Jähriger blieb nach E-Bike-Unfall in Scharnitz bewusstlos liegen

Am Montagnachmittag kam es in Scharnitz zu einem schweren E-Bike-Unfall. Ein 84-jähriger Mann war auf der Hinterautalstraße von Osten kommend in Richtung Ortsgebiet unterwegs, als er auf der Schotterfahrbahn zu Sturz kam. Der 84-Jährige blieb in Folge bewusstlos liegen.