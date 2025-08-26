Ein halbes Jahrhundert beim Schwoicher Kirchenchor

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurden kürzlich in der Pfarre Schwoich vier verdiente Mitglieder des Kirchenchores für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Besonders hervorzuheben sind die Ehrungen für ein halbes Jahrhundert Chorzugehörigkeit: Maria Lengauer-Stockner, Barbara Feichtner und Georg Strasser erheben seit 50 Jahren ihre Stimmen im Schwoicher Kirchenchor. Für diese außergewöhnliche Treue überreichte ihnen Pfarrer Stefan Schantl eine Dankesurkunde von Erzbischof Franz Lackner.

Auch Evi Strasser wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Sie erhielt für 40 Jahre im Chor die Johann-Michael-Haydn-Verdienstmedaille in Gold.

Der Festgottesdienst, bei dem die Ehrungen stattfanden, wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Regina Mayer gestaltet. Unterstützt wurden sie dabei von Bläsern der Bundesmusikkapelle Schwoich.

Zur Gratulation fanden sich neben Pfarrer Stefan Schantl auch PGR-Obfrau Maria Ellinger, Diakon Franz Reinhartshuber und Diakon Pastoralassistent Stefan Mair ein.