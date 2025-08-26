Weltcupsieger tritt überraschend zurück: „Es ist schwer, diese Zeilen zu schreiben“

Nach 108 Weltcup-Rennen ist Schluss. Rasmus Windingstad zieht überraschend einen Schlussstrich unter seine Karriere als Skirennfahrer.

„2003–2025. 22 Jahre lang war Skifahren der größte Teil meines Lebens – und es war das, was alles übertrumpfte“, schrieb der Norweger auf Instagram. Und weiter: „Diese Zeilen hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch genug im Tank hätte.“