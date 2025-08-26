Weltcupsieger tritt überraschend zurück: „Es ist schwer, diese Zeilen zu schreiben“
Nach 108 Weltcup-Rennen ist Schluss. Rasmus Windingstad zieht überraschend einen Schlussstrich unter seine Karriere als Skirennfahrer.
„2003–2025. 22 Jahre lang war Skifahren der größte Teil meines Lebens – und es war das, was alles übertrumpfte“, schrieb der Norweger auf Instagram. Und weiter: „Diese Zeilen hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch genug im Tank hätte.“
Der 31-Jährige kann auf drei Podestplätze, darunter den Sieg beim Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia 2019, zurückblicken. Außerdem eroberte er 2022 in Peking Bronze im Teambewerb mit Norwegen. „Das sind Dinge, auf welche die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich. Ich durfte wahrscheinlich vor Millionen von Zuschauern Rennen fahren. Und das haut mich immer noch um.“ (TT.com)