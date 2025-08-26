Technischer Defekt legte Muttereralm Bergbahnen lahm: Betrieb wieder aufgenommen

Die Muttereralm Bergbahnen sind wieder in Betrieb. Ein technischer Defekt hatte sie am späten Montagnachmittag lahmgelegt und einen Rettungseinsatz ausgelöst. „Die Bahn fährt wieder ganz normal“, teilten die Muttereralm Bergbahnen am Dienstagvormittag auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung mit.

Am Montagnachmittag waren die Gondeln im Notbetrieb „leergefahren“ worden. Rund 90 Menschen wurden von der Feuerwehr und der Bergrettung mit Fahrzeugen ins Tal gebracht, erklärte der Mutterer Feuerwehrkommandant Martin Tanzer am Montag. Hektik oder Panik sei nicht aufgekommen. (TT.com)