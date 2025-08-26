Aus dem Unterland zum ESC?
„Journey to iO“: Tiroler Familen-Band gewinnt Video-Award und hat große Pläne
Gü, Alex, Alex und Jan (v.l.) sind „Journey to iO“. Drei von ihnen sind eine Familie, Drummer Alex (Mitte hinten) wurde „adoptiert“, scherzen die vier.
© Theresa Aigner
Mit ihrem ersten Lied auf deutsch bzw. tirolerisch, haben sie für das dazugehörige Video einen Award gewonnen. Im Interview erzählen „Journey to iO“ über ihren musikalischen Werdegang und wie es dazu kam, dass aus einer Schülerband eine Familien-Band wurde.