Teamchef Rangnick holte Tiroler Schöpf und Debütant Wurmbrand in den ÖFB-Kader

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für die WM-Qualifikationsspiele am 6. September in Linz gegen Zypern und am 9. September in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina unter anderem Nikolaus Wurmbrand und Alessandro Schöpf, zwei Spieler aus der heimischen Bundesliga, nominiert. Ebenfalls im 26-Mann-Aufgebot stehen David Alaba, Raul Florucz, Florian Grillitsch und Andreas Weimann. Verzichten muss Rangnick auf die verletzten Maximilian Wöber und Gernot Trauner.

Wurmbrand, der einzige potenzielle Debütant im aktuellen Kader, zeigte in dieser Saison bei Rapid auf. Zuletzt erzielte der 19-jährige Offensivakteur beide Tore beim 2:1-Auswärtssieg der Hütteldorfer gegen den WAC. Für den Wolfsberger Profi Schöpf ist es die erste ÖFB-Einberufung unter Rangnick, sein 32. und bisher letztes Länderspiel absolvierte der 31-jährige Tiroler beim Heim-2:2 im März 2022 gegen Schottland. Sein Tiroler Landsmann Marco Friedl steht hingegen nur auf der Abrufliste.