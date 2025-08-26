Geld für Batterien?

Nach Bränden in Tiroler Recycling-Anlagen: Entsorger wollen Bonus bei Akku-Rückgabe

Die Schäden durch die Brände, wie hier im Bild in Osttirol, gehen in die Millionen.
© EXPA Pictures
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Feuer, die durch falsch entsorgte Batterien ausgelöst wurden, haben zuletzt beträchtliche Schäden angerichtet. Der Oberländer Entsorgungsunternehmer Harald Höpperger spricht sich daher für ein Pfand- oder Bonus-System bei der Rückgabe von Akkus aus. Offenbar laufen bereits Gespräche. Aber es gibt einen Haken.