Nach Bränden in Tiroler Recycling-Anlagen: Entsorger wollen Bonus bei Akku-Rückgabe

Feuer, die durch falsch entsorgte Batterien ausgelöst wurden, haben zuletzt beträchtliche Schäden angerichtet. Der Oberländer Entsorgungsunternehmer Harald Höpperger spricht sich daher für ein Pfand- oder Bonus-System bei der Rückgabe von Akkus aus. Offenbar laufen bereits Gespräche. Aber es gibt einen Haken.