Lange Nacht der Musik in der Silberstadt

Auf nach Schwaz: 1 Stadt. 13 Locations. 21 Acts. 1000 Klänge.

Am Samstag, den 13. September 2025, verwandelt sich Schwaz ab 19:00 Uhr in eine große Bühne: Bei der Langen Nacht der Musik präsentieren sich 21 Acts in 13 Locations – von Rock’n’Roll bis Hip Hop, von Punk über Metal bis hin zu Acoustic Vibes und elektronischen Beats. Jede Location bringt ihren eigenen Charakter ein – gemeinsam entsteht eine Nacht voller Vielfalt, Klang und Atmosphäre.

Früher Start über den Dächern der Stadt: Schon am Nachmittag gibt es ein besonderes Highlight: Von 15:00 bis 18:00 Uhr laden die Knappenmusik Schwaz und der Trachtenverein Alpler gemeinsam mit dem Hecherhauswirt zum musikalischen Auftakt aufs Hecherhaus – mit Tanz, Genuss und traumhaftem Ausblick über die Silberregion.

Zur Langen Nacht lädt das slow lab erstmals zum Soft Opening mit Musik und Drinks. Ab Oktober folgt in der Franz-Josef-Straße 17 der Analog Concept Store – ein neuer Treffpunkt mit Listening Lounge und ausgewählten Produkten, der das Angebot in der Altstadt bereichert. Ob auf Plätzen oder in Lokalen – überall in der Innenstadt wartet ein einzigartiges Musikerlebnis.

Lange Nacht der Musik in Schwaz

Die Lange Nacht der Musik lädt dazu ein, gemeinsam zu feiern, neue Klänge zu entdecken und einen Abend lang in die ganze Bandbreite musikalischer Genres einzutauchen. Weitere Informationen unter www.schwaz.at

Das Programm im Überblick: Centrale | The Acoustic Band

Die Galerie | DJ Ahkuros

Erbario Schwaz | DJ Roger Miller

Pascals BBQ’n’More | Johannes Kammerlander

Parterre | Damisch Dynamisch

Schwazeria | Manuel Lunardi

Silver City | Geri

Squaze am Maximilianplatz | Von Bonsai, Mary Mabu, DJ Penzo

Squaze im Rathaushof | Dangerboy Samahal, Sempre Caoz, Jesse/Magneto

Tippeler | Mil Jan

Ullis | Acoustic on the Rocks, Strom, Meat Cheese

YUNIT | Fallen Apart, Skålgaard

Spitzensport auf zwei Rädern: Schwaz lädt zum 21. Silberstadt Kriterium

Am Samstag, den 6. September 2025, steht die Schwazer Innenstadt ganz im Zeichen des Radsports: Beim 21. Raiffeisen-Silberstadt Kriterium treffen internationale und heimische Spitzenfahrer:innen auf einem kurvenreichen 1.000-Meter-Rundkurs - teilweise über Kopfsteinpflaster - aufeinander. Für Zuschauer:innen heißt das Rennatmosphäre aus nächster Nähe: Die Elite- und Profifahrer:innen passieren den Stadtkurs rund fünfzig Mal und sprinten um Punkte und Prämien.

Besonderes Highlight: Im Rahmen des Kriteriums werden die Österreichischen Meisterschaften in den Kategorien Elite/U23 Damen und Herren ausgetragen. Sämtliche österreichischen Topathlet:innen sowie Teams aus dem benachbarten Ausland haben ihr Kommen zugesagt. Auch der Nachwuchs steht im Rampenlicht: Ab 13:30 Uhr starten die Tiroler Meisterschaften in den Klassen U13, U15, U17 sowie Junior:innen. Unlizenzierte Kinder zwischen U5 und U11 dürfen kurz vor dem Eliterennen Rennluft schnuppern. Das heimische Union Raiffeisen Radteam Tirol Ladies - aktuell das stärkste Damenteam Österreichs - will beim Heimrennen ganz vorne mitmischen. Für beste Stimmung ist gesorgt: Entlang der Strecke laden Cateringstände in der Innenstadt zum Verweilen ein, und nach den Rennen steigt in den Bars der Stadt die große After-Race-Party. Weitere Informationen: www.radteamtirol.at/schwazer-radsporttage

„Auf ein Wort“ - Stadtforum am 2. Oktober

Im Juni wurde das Stadtforum aufgrund der Ereignisse rund um den Amoklauf an einer Grazer Schule und der folgenden Staatstrauer in Österreich abgesagt und verschoben. Offene Fragen, die damals von Bürger:innen im Vorfeld an die Stadtgemeinde Schwaz geschickt wurden, werden nun beim Termin am 02. Oktober Beachtung finden und beantwortet werden. Das Stadtforum findet, wie in den Jahren zuvor, im großen Silbersaal des SZentrums statt. Im Anschluss an den öffentlichen Teil, der auch per Livestream übertragen wird, findet nun zum ersten Mal eine „Offene Runde“ statt. Die politisch Verantwortlichen, insbesondere die Referent:innen stehen gemeinsam mit den jeweiligen Vertreter:innen der Verwaltung Rede und Antwort.

Auch nun können die Bürger:innen im Vorfeld wieder Fragen an die Stadtgemeinde Schwaz stellen. Bitte senden Sie dazu Ihre E-Mail direkt an unserschwaz@schwaz.at. Mit diesem neuen Format „Auf ein Wort“ wird bewusst ein Raum geschaffen, in dem alle Stimmen gehört werden sollen, auch jene, die nicht gerne im Plenum vor aller Öffentlichkeit sprechen möchten. Bürgermeisterin Victoria Weber lädt herzlich ein, sich zu beteiligen und am Stadtforum teilzunehmen: „Ich lade Sie ein, mit uns über Ihre Anliegen zu sprechen!“

Woodlight Festival 2025

Das vielseitige Festival geht in die 6. Runde: Am 5. & 6.9.2025 wird der Pflanzgarten wieder zur Bühne für zwei liebevoll kuratierte Festivaltage - mehr als nur Musik im Wald. Die Alternative Kulturwerkstatt (AKW) begeht ihr 10-jähriges Jubiläum und lädt zu stimmungsvollen Abenden mit starken Live-Acts und entspanntem Flair. Das Woodlight steht für kurze Wege, familiäre Atmosphäre und ein Programm, das Rock, Indie und elektronische Sounds verbindet.

Zwei Tage Musik vom Feinsten beim Woodlight Festival.

Musikalische Highlights: Voodoo Jürgens, Sharktank, The Vintage Caravan, Baiba - und viele mehr. Dazu sorgt eine große DJ-Bühne für treibende Sounds bis in die Nacht. Wer den Sommer mit einem besonderen Festivalabschluss feiern möchte, ist hier genau richtig. Tickets & Infos: www.woodlight.akw.tirol

Schwaz entdecken: Geschichte, Schatzsuche und Knappensteig

Die Silberstadt Schwaz lädt zum Erkunden ein – kostenlos und auf drei spannende Arten: Bei den Stadtführungen jeden Donnerstag um 15 Uhr (bis 2. Oktober) führen Austria Guides durch historische Gassen und erzählen von Silberboom, Blütezeit und berühmten Persönlichkeiten. Wer lieber spielerisch unterwegs ist, kann jederzeit mit Smartphone und Schatzkarte auf interaktive Schatzsuche gehen – perfekt für Familien und Gruppen.

© Stadtmarketing Schwaz

Ein besonderes Erlebnis bietet der Schwazer Knappensteig: Am 1. August, 5. September und 3. Oktober führen Guides durch das ehemalige Bergbaurevier Falkenstein. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr beim Parkplatz Silberwald. Weitere Infos gibt’s auf www.schwaz.at und unter stadtmarketing@schwaz.at / +43 5242 6960 101

Termin vormerken: Abendshopping in der Silberstadt

Die Innenstadt und die Stadtgalerien werden am 10. Oktober wieder zur Bühne für Shoppen, Spaß und Genuss! Mit Shows, Musik, Kulinarik und jeder Menge Programm für Kinder & Familien! Als Highlight erwartet euch wie immer auch der große Handwerksmarkt in der Innenstadt. Und den Stempelpass nicht vergessen - stündliche Ziehungen mit Chance auf Silberzehner-Gewinne. Mehr Infos auf www.kaufinschwaz.at