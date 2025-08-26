- Überblick
Blick ins Fotoalbum
Die Leidenschaft für das runde Leder wurde bei Lentsch früh geweckt
Ihre fußballerischen Anfänge machte Chiara Lentsch im Ötztal, mittlerweile übersiedelte sie sportlich zum neu formierten Frauenteam des FC Tarrenz.
© Lentsch
Von Michael Pipal
