Blick ins Fotoalbum

Die Leidenschaft für das runde Leder wurde bei Lentsch früh geweckt

Ihre fußballerischen Anfänge machte Chiara Lentsch im Ötztal, mittlerweile übersiedelte sie sportlich zum neu formierten Frauenteam des FC Tarrenz.
© Lentsch
Michael Pipal

Von Michael Pipal