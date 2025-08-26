Mann lag schwer verletzt neben Landesstraße in Virgen: Polizei sucht nach Zeugen

Ein 35-Jähriger wurde bei einem Unfall am Freitag in Virgen schwer verletzt. Zwar kamen Passanten vorbei, gesehen hat den Unfall aber niemand.

Ein Unfall in Virgen beschäftigt derzeit die Polizei. Der Grund: Ein 35-jähriger Mann wurde vergangenen Freitag am Fahrbahnrand der Virgental Landesstraße schwer verletzt aufgefunden. Weshalb er dort lag, ist aber bislang unklar.

Die Polizei wurde gegen 23.25 Uhr zu einer verletzten Person an eben jener Stelle auf der Virgental Landesstraße beordert. Vor Ort angekommen, wurde der Mann bereits von Rettungskräften versorgt. Noch weitere Passanten waren anwesend, welche laut eigenen Angaben zufällig vorbeigekommen waren, den Unfall selbst aber nicht gesehen hatten.

Der 35-Jährige roch nach Alkohol und seiner Kleidung nach handelte es sich möglicherweise um einen Motorradunfall. Die Umgebung wurde also nach einem Motorrad abgesucht. Rund 20 Meter entfernt in einem alten Tunnel fanden die Polizisten zwei Motocrossmaschinen. Eine davon konnte dem 35-Jährigen zugeordnet werden.

Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol werden unter 059133 7234 erbeten.