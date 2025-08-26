Ein Blick zurück auf 103 Jahre: Einer der ältesten Innsbrucker feierte Geburtstag

Ein Leben zwischen Bäckerei, Bahn und Bergen: Andreas Hosp aus Innsbruck feierte im August seinen 103. Geburtstag.

Innsbruck – Bäcker hat er gelernt, bei der ÖBB hat der lange gearbeitet und das Begsteigen hat ihn immer begeistert: Andreas Hosp kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Mitte August feierte der Innsbrucker seinen 103. Geburtstag in der Reichenau. Dort, wo er seit mehr als 60 Jahren zu Hause ist.

Nach seiner Lehre musste er den Beruf als Bäcker wegen einer Mehlallergie aufgeben. Er wechselte zu den Österreichischen Bundesbahnen. Zuerste reinigte er die Loks, später war er in der Verwaltung tätig. Sein Überleben im Zweiten Weltkrieg verdankt er einem glücklichen Zufall: Seine Geldtasche fing eine Patrone ab.

Andreas Hosp feiert seinen 103. Geburtstag – gemeinsam mit den Töchtern Edith (l.) und Renate (r.) und Bürgermeister Johannes Anzengruber. © F. Bär

Seine Freizeit verbrachte er gern in der Natur und in den Bergen. 60 Jahre war er mit seiner Frau Theresia verheiratet. Seine Zwillingstöchter Edith und Renate kümmern sich nun liebevoll um ihn. „Ich bin zufrieden, dass ich so viel gemacht habe“, fasst der Jubilar seine Lebensbilanz zusammen.