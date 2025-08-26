1000 Sportler bezwangen die Mörchnerscharte beim Zillertaler Steinbockmarsch

Der 57. Zillertaler Steinbockmarsch & -lauf lockte kürzlich rund 1000 Teilnehmer in die Tiroler Berge. Auf der anspruchsvollen 30-Kilometer-Strecke waren 1871 Höhenmeter im Aufstieg und 1613 im Abstieg zu bewältigen.

Ginzling - Am 23. August 2025 bestätigte der Zillertaler Steinbockmarsch & -lauf erneut seinen Ruf als eine der traditionsreichsten und anspruchsvollsten Sportveranstaltungen Österreichs. Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der hochalpinen Herausforderung und meisterten die 30 Kilometer lange Strecke vom Naturparkhaus in Ginzling über die Mörchnerscharte (2.871 m) bis ins Ziel beim Alpengasthaus Breitlahner. Insgesamt galt es, 1.871 Höhenmetern im Aufstieg und 1.613 Höhenmetern im Abstieg zu bewältigen.

Bereits um 5:30 Uhr fiel der Startschuss für den Steinbocklauf. Knapp 200 Läuferinnen und Läufer stellten sich der Herausforderung, die genannte Strecke in Rekordtempo zu bewältigen.

Sieger liefen unter drei Stunden

Martin Bstieler siegte beim Steinbocklauf der Herren in einer Zeit von 2:55:07,7 Stunden. Auf Rang zwei und drei liefen Clemens Enzenhofer (2:55:54,6) und Lasse Müller (3:00:36,0). Bei den Damen triumphierte Dragana Schröder in 3:31:56,3 Stunden vor Julia Karwnn (3:41:18,0) und Teresa Seiwald (3:45:01,2).

Etwa 800 Wanderer nahmen am traditionellen Steinbockmarsch teil. „Wir sind zufrieden mit dem Ablauf und dankbar für den Einsatz aller Helfer, mit deren Hilfe wir auch heuer wieder ein sicheres und organisiertes Event bieten konnten“, bilanzierte OK-Leiter Stefan Mariacher.

Die Veranstalter dankten der Freiwilligen Feuerwehr Ginzling, der Bergrettung, zahlreichen Vereinen, Partnern und Sponsoren für ihre Unterstützung. Die 58. Auflage des Zillertaler Steinbockmarschs & -laufs ist für den 22. August 2026 geplant.